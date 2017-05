Repsol s krepko rastjo dobička presenetil analitike

Madrid, 4. maja - Španski naftni in plinski velikan Repsol je v prvem letošnjem četrtletju ustvaril 689 milijonov evrov čistega dobička, kar je 59 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Analitiki so v povprečju pričakovali dobiček v višini 528 milijonov evrov. Repsol uspeh pripisuje znižanju stroškov in rahlemu zvišanju cen nafte.