Slovenci danes začenjajo hokejsko misijo Pariz 2017

Pariz, 6. maja - Spomini na športni Pariz so za slovenske navijače še vedno sveži in prijetni. Rokometaši so pozimi prišli do bronaste medalje na SP, zdaj jih bodo na istem prizorišču zamenjali hokejisti. Njihovi cilji pred začetkom, danes jih ob 12.15 čaka prva tekma s Švico, sicer ne segajo do medalj, Slovenci pa upajo, da se ne bodo zgolj borili za obstanek.