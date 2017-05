CD gosti razstavo krajine, ujete v fotografski objektiv Andreje Peklaj

Ljubljana, 4. maja - V Mali galeriji Cankarjevega doma (CD) bodo drevi odprli fotografsko razstavo Andreje Peklaj Bila sem ptica. Za postavitev ene najbolj izrazitih krajinark v fotografiji so se v Cankarjevem domu odločili zato, ker že nekaj let niso predstavljali motivike čiste krajine. Kot so zapisali, avtorica v izbranem ciklu razkriva imanentno likovnost narave.