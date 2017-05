Hrvaški sabor sejo začel s predlogom o razpustitvi parlamenta

Zagreb, 4. maja - Predsednik hrvaškega sabora in vodja stranke Most neodvisnih list Božo Petrov je na začetku današnje seje sabora predlagal, da se dnevni red seje dopolni s predlogom o razpustitvi parlamenta. Poslanske skupine so nato zahtevale polurni premor za posvet o predlogu Mosta. Poslanci bi morali danes glasovati o nezaupnici ministru za finance.