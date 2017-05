V Velenju 40. državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev

Velenje, 6. maja - Na Osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje se ob 9. uri začenja 40. državno srečanje in tekmovanje mladih slovenskih čebelarjev. Na tekmovanju bo sodelovalo več kot 550 učencev in njihovih mentorjev iz 110 osnovnih in srednjih šol ter čebelarskih društev. Udeleženci si bodo ogledali tudi pomladni sejem, ki pod naslovom Cvetoče in medeno poteka v mestu.