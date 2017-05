Pittsburgh korak do napredovanja, Getzlaf uničil Edmonton

Pittsburgh, 4. maja - Hokejisti Pittsburgha so le še korak oddaljeni od konferenčnega finala severnoameriške profesionalne hokejske lige. Branilci naslova so namreč s 3:2 dobili četrto tekmo drugega kroga vzhodne konference proti Washingtonu in v seriji povedli s 3:1. Na zahodu je dvoboj med Edmontonom in Anaheimom zdaj izenačen na 2:2.