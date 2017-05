V Mestni galeriji Nova Gorica na ogled razstava Odtisnjeni fragmenti

Nova Gorica, 5. maja - V Mestni galeriji Nova Gorica bodo danes ob 19. uri odprli razstavo slik in stenske instalacije Jasne Samarin in Zvonka Čoha z naslovom Odtisnjeni fragmenti. Umetnika in njuno delo, ki v novogoriški galeriji razstavljata prvič, bo ob odprtju predstavila likovna kritičarka Tatjana Pregl Kobe.