Nogometaša aretirali kar med tekmo

Rio de Janeiro, 4. maja - Nevsakdanjega prizora so bili deležni obiskovalci in udeleženci nogometne derbija v drugi brazilski ligi. Po nekaj minutah tekme so na zelenico prikorakali policisti, srečanje prekinili za nekaj minut in s klopi domačega moštva vklenjenega odpeljali enega nogometaša. Osumljen je več kaznivih dejanj, med drugim ugrabitve in izsiljevanja.