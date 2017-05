Francoze v ognjevitem soočenju bolj prepričal Macron

Pariz, 4. maja - V ognjevitem soočenju pred drugim krogom predsedniških volitev je bil v sredo zvečer Emmanuel Macron bolj prepričljiv kot Marine Le Pen, je pokazala anketa. Kandidata sta si dobri dve uri izmenjavala obtožbe in žalitve, pri čemer so prišla na dan njuna diametralno nasprotna stališča s področij terorizma, gospodarstva in Evrope.