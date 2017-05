Zaradi posmehovanja senatorju aktivistki grozi leto dni zapora

Washington, 4. maja - Porotniki so na sodnem procesu tri aktiviste, ki naj bi zaslišanje senatorja Jeffa Sessionsa pred potrditvijo na položaj pravosodnega ministra ZDA motili s protestiranjem in smehom, spoznali za krive neprimernega vedenja. Vsakemu grozi do 12 mesecev zapora in po 2000 dolarjev denarne kazni.