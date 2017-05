New York Times dodal 308.000 spletnih naročnikov

New York, 3. maja - Ameriški časnik New York Times je v prvem četrtletju letos dodal 308.000 novih digitalnih naročnikov, kar mu je pomagalo do dobička v višini 13,2 milijona dolarjev. Delnice časopisa, ki je med priljubljenimi tarčami predsednika Donalda Trumpa, so se zjutraj podražile za 11 odstotkov na 15,90 dolarja.