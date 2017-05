Putin in Erdogan o izboljšanju odnosov med državama

Soči, 3. maja - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v črnomorskem letovišču Soči sprejel turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Putin je dejal, da so se odnosi med državama izboljšali in da bodo sankcije, ki veljajo od leta 2015, sčasoma odpravili. Predsednika sta se na srečanju posvetila tudi konfliktu v Siriji in vzpostavitvi varnih območij.