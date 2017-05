V Zagrebu brez Slovencev na glavnem turnirju

Zagreb, 3. maja - Glavni turnir namiznoteniške svetovne serije challenge v Zagrebu bo vsaj med posamezniki minil brez slovenskih predstavnikov. V kvalifikacijah so namreč izpadli tako Darko Jorgić, Deni Kožul, Jan Žibrat in Tom Šfiligoj kot Manca Fajmut, Ana Tofant, Aleksandra Vovk in Katarina Stražar.