Grčijo naj bi v zadnjih osmih letih zapustilo pol milijona prebivalcev

Atene, 3. maja - Grčija v zadnjih letih beleži beg možganov, saj so številni mladi izobraženi Grki razočarani nad korupcijo in pomanjkanjem meritokracije, je razvidno iz raziskave mednarodnega kadrovskega podjetja ICAP People Solutions. Med letoma 2008 in 2016 se je iz Grčije izselilo približno pol milijona državljanov, piše makedonska tiskovna agencija MIA.