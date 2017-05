Odbor za delo o priporočilu glede varstva socialno ogroženih pri deložacijah

Ljubljana, 4. maja - Člani odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bodo danes obravnavali predlog spremembe zakona o socialnem varstvu in predlog priporočila vladi za zagotovitev ustreznega varstva socialno ogroženih posameznikov in družin pred deložacijami. V ZL namreč želijo zakonske varovalke pri izvršbah nepremičnin socialno ogroženih.