Slovenske umetnice na 18. bienalu mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja

Tirana, 4. maja - V Tirani in Draču se začenja 18. Mediterranee - bienale mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja, ki se ga udeležujejo tudi mlade slovenske umetnice Neža Knez, Lucija Jankovec, Maja Hodošček, Olja Grubić, Kristina Aleksova in Živa Petrič. Na dogodku sicer sodeluje okoli 230 sodobnih umetnikov in umetnic z vsega sveta, v ospredju bo tema Dom.