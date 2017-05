Slovenci v Pariz vsaj po obstanek, morda pa še po kaj več

Pariz, 4. maja - Svetovno prvenstvo v hokeju se bo s prvimi tekmami začelo v petek, za Slovence pa povsem zares dan pozneje. Prva tekma selektorja Nika Zupančiča in njegove igralce čaka v soboto ob 12.15 proti Švici, v slovenskem taboru pa so po dolgih pripravah zadovoljni in optimistični.