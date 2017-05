Točkovanja spustov na Giru ne bo

Alghero, 3. maja - Prireditelji kolesarske dirke po Italiji so se hitro odzvali na številne kritike, ki so jih bili deležni zaradi letošnje uvedbe novosti, posebnega točkovanja spustov. Zaradi varnosti tekmovalcev so se tako odločili, da tega točkovanja in s tem tudi denarne nagrade za najboljšega "spustaša" na dirki, ki se bo v petek začela na Sardiniji, ne bo.