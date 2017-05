Dresdenski simfoniki z glasbo proti Trumpu in njegovim načrtom o zidu

Ciudad de Mexico, 3. maja - Dresdenski simfoniki napovedujejo koncert proti načrtom ameriškega predsednika Donalda Trumpa o gradnji zidu med ZDA in Mehiko za zamejitev nezakonitega priseljevanja. S posebej za to priložnost ustvarjeno glasbo bodo 3. junija v Parku prijateljstva San Diego-Tijuana med obema državama nastopili nemški, mehiški in ameriški glasbeniki.