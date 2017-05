V Radovljici obnavljajo srednjeveško grajsko obzidje

Radovljica, 3. maja - V radovljiški občini so v teh dneh začeli obnovo in rekonstrukcijo grajskega obzidja, za katerega je občina pridobila tudi soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine. Okoli 100.000 evrov vredna sanacija srednjeveškega obzidja bo trajala predvidoma do konca maja, nujna pa je predvsem zaradi padanja kamenja.