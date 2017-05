Nov korak v razvoju slovenskega superračunalniškega omrežja

Ljubljana, 3. maja - Direktor Kemijskega inštituta Gregor Anderluh, direktor Arnesa Marko Bonač in direktor Instituta Jožef Stefan (IJS) Jadran Lenarčič so konec aprila slovesno podpisali pismo o nameri za sodelovanje v slovenskem superračunalniškem omrežju (SLING), so danes sporočili iz Kemijskega inštituta.