V DZ lani prejeli 162 peticij, rešili so jih 158

Ljubljana, 6. maja - Po ustavi ima vsak državljan zagotovljeno pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splošnega pomena. Peticije, vloge in pritožbe, ki so naslovljene na DZ, obravnava komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. V letu 2016 so v DZ prejeli 162 peticij, rešili pa so jih 158.