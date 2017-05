Kajakaška sezona v polnem zamahu

Ljubljana, 3. maja - Medtem ko kajakaška reprezentanca v slalomu na divjih vodah za sezono še ni znana, saj jo izbirne tekme za sestavo čakajo 6. in 7. ter 13. in 14. maja, pa so sprinterji na mirnih vodah in spustaši že v polni zasedbi. Prvi se bodo na mednarodni ravni preizkusili spustaši, ki jih evropsko prvenstvo čaka med 11. in 14. majem v Skopju.