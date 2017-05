V hrvaškem saboru burna razprava o interpelaciji zoper finančnega ministra

Zagreb, 3. maja - Poslanci v hrvaškem parlamentu so danes začeli razpravo o nezaupnici ministru za finance Zdravku Mariću zaradi njegovih domnevno spornih povezav s koncernom Agrokor. Zahtevo za interpelacijo je vložila največja opozicijska stranka SDP, hrvaški premier in predsednik HDZ Andrej Plenković in minister Marić pa sta zavrnila trditve socialdemokratov.