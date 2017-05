Ljubljanska borza v rdečem

Ljubljana, 3. maja - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi se sredi dneva gibljejo večinoma v rdečem. Najbolj se cenijo delnice Intereurope in Telekoma Slovenije. Izjema med delnicami v prvi kotaciji so delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se doslej nekoliko podražile. Indeks SBI TOP je bil okoli 12. ure pri 776,60 točke, kar je 0,73 odstotka manj kot v petek.