Na Pogačarjevem trgu danes festival veganstva Vegafest

Ljubljana, 6. maja - Vsi, ki se sprašujejo, kaj vegani sploh jedo, kakšen okus imajo rastlinski burgerji, kako se naredi veganski sladoled in iz česa je rastlinska salama, lahko to ugotovijo na današnjem Vegafestu, ki bo med 10. in 21. uro potekal na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Peti zaporedni festival veganstva bo postregel tudi s pestrim zabavnim programom.