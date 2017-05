Poziv k reformi kmetijstva EU v bolj trajnostno smer

Ljubljana, 3. maja - V okviru javnega posvetovanja o kmetijski politiki EU, ki se je zaključilo v torek, je več kot 600 organizacij civilne družbe in preko 250.000 državljanov EU pozvalo Evropsko komisijo k drugačnemu kmetijskemu modelu. Ta naj podpira trajnostni sistem prehrane in kmetijstva v prihodnosti, so sporočili iz Svetovne organizacije za varstvo narave WWF.