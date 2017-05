Na zagrebškem Subversive festivalu tudi Rastko Močnik

Zagreb, 3. maja - Sodobna Evropa, multikultura in migracijske prakse so teme programa Europoly, s katerimi so v torek odprli 10. Subversive festival v Zagrebu, ki je znan po svojih filmskih, pogovornih in aktivističnih festivalskih programih. Med več kot 100 gosti letošnjega festivala, ki bo potekal do 20. maja, je tudi slovenski sociolog Rastko Močnik.