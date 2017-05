Proti koncu meseca se začenja obnova hitre ceste po Vipavski dolini

Vipavska dolina, 7. maja - Pred vrati je obnova hitre ceste po Vipavski dolini. Ta je stara že skoraj dve desetletji in razen investicijskega vzdrževanja ni bila deležna večjih investicijskih posegov. Temeljite prenove bosta najprej deležna odseka Ajdovščina-Selo in Selo-Vogrsko v dolžini 9,5 kilometra. Obnova bo stekla med 20. in 30. majem, so za STA povedali na Darsu.