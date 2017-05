V Slovenski kinoteki podelitev berta za Ivo Zupančič

Ljubljana, 4. maja - V Slovenski kinoteki bodo nocoj po projekciji filma Cvetje v jeseni v režiji Matjaža Klopčiča podelili nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske in televizijske igre. V Društvu slovenskih režiserjev so nagrado posthumno namenili igralki Ivi Zupančič, v njenem imenu pa jo bo prevzel sin Janez Kardelj, so sporočili z društva.