V Kinodvoru Komedija solz na temo dostojanstva negovalk in čistilk v Trstu

Ljubljana, 3. maja - V Kinodvoru bodo drevi premierno prikazali celovečerni film Marka Sosiča Komedija solz, v katerem odpira vprašanje dostojanstva služkinj in negovalk v Trstu. Protagonista sta Albert, čemeren star moški v invalidskem vozičku, ki živi v tem zamejskem mestu, in izobražena ženska srednjih let Ida iz Istre, ki mu pospravlja, kuha in ga umiva.