Hongkonška nepremičninska družba v 1,5-milijardni nakup londonskega ribežna

Hongkong, 3. maja - Hongkonška nepremičninska družba CC Land je zadnja v vrsti investitorjev, ki so v zadnjem letu izkoristili ugoden nepremičninski trg v Londonu in za 1,5 milijarde dolarjev (1,37 milijarde evrov) kupila tamkajšnji nebotičnik v obliki ribežna. Stolpnica meri 244 metrov in je najvišja v londonskem Cityju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.