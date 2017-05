Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 3. maja - Danes bo zmerno do pretežno oblačno, manj oblačnosti bo v zahodnih in osrednjih krajih. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bodo občasno manjše krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne se bo od zahoda prehodno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.