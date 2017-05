Rangers znižali na 1:2, Nashville korak od napredovanja

New York, 3. maja - Ekipa New York Rangers je v tretji tekmi drugega kroga končnice severnoameriške hokejske lige NHL premagala Ottawo s 4:1 in skupni izid v zmagah znižala na 1:2. Nashville pa je St. Louis premagal z 2:1, skupno pa zdaj za napredovanje ob izidu 3:1 v zmagah potrebuje le še en uspeh.