Ljubljana, 3. maja - Svet za kmetijstvo in podeželje, ki se ga bo udeležila tudi državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša, bo danes ob 15. uri v poslovni oazi GZS na Dimičevi 13 razpravljal o aktualnih dogodkih v kmetijstvu. Seja bo zaprta za javnost, ob začetku seje pa bo fototermin so sporočili s kmetijskega ministrstva.