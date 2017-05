Delo: Stvarnost in fikcija (3. 5.)

Ljubljana, 3. maja - Naj so očitki o prenatrpanosti, nepreglednosti, izraziti subjektivnosti in banalnosti še tako glasni, je Beneški festival izjemen magnet, ki se ga je treba udeležiti. Prevladuje prepričanje, da so Benetke daleč najboljša platforma, da se potrdimo, na novo pozicioniramo ali pa vsaj pojavimo na svetovnem umetniškem zemljevidu, v Delu piše Peter Rak.