Delo: Brexit je brexit (3. 5.)

Ljubljana, 3. maja - Politične smernice EU za pogajanja o brexitu so povsem pričakovane in skladne z vsemi prejšnjimi stališči. Ker brexit ne more biti nič drugega kot brexit, na Otoku ne morejo pričakovati, da bodo ob ločitvi od Unije obdržali vse koristi članstva in nasploh imeli enak položaj kot prej, v Delu piše Peter Žerjavič.