Thomas 53 točk za zmago Bostona

Boston, 3. maja - Moštvo severnoameriške košarkarske lige NBA Boston Celtics je v noči na sredo po podaljšku doma premagalo Washington Wizards s 129:119 in v polfinalu vzhodne konference povedlo z 2:0 v zmagah. Na zahodu sta se merila Golden State Warriors in Utah Jazz, s 106:94 so zmagali prvi in zdaj vodijo z 1:0 v zmagah.