Apple v minulem četrtletju s slabšo prodajo iphonov

New York, 3. maja - Ameriški tehnološki velikan Apple je v prvem četrtletju letos prodal za odstotek manj iphonov kot v enakem četrtletju lani, vendar pa je povečal skupni dobiček za pet odstotkov na 11 milijard dolarjev. Prav tako so za pet odstotkov narasli tudi prihodki, in sicer na 52,9 milijarde dolarjev.