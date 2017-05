Trump in Putin o možnosti srečanja julija v Hamburgu

Washington, 2. maja - Ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin sta, kot kaže, že pozabila na zamero zaradi ameriškega bombardiranja sirskega letališča v začetku aprila in se v telefonskem pogovoru dogovorila, da se bosta poskušala osebno srečati ob robu vrha G20 7. in 8. julija v nemškem Hamburgu.