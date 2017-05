Janša: Finančna preiskava izhaja iz zlagane domneve

Ljubljana, 2. maja - Predsednik SDS Janez Janša se je v minulih dneh javno odzval na tožbo za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja s popisom svojih prihodkov in premoženja. Ob tem je med drugim navedel, da je kljub rednim prijavam premoženja DZ in KPK "finančna preiskava izhajala iz zlagane domneve", da leta 2000 ni imel nobenega premoženja in prihrankov.