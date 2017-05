Maribor, 2. maja - Z revnimi in socialno ogroženimi se danes bolj kot socialni delavci na centrih za socialno delo ukvarjajo humanitarci. Tu so tudi mnogi prostovoljci, ki nesebično pomagajo, velikokrat bolje kot javne službe, od katerih se to pričakuje, v Večeru piše Tanja Fajnik Milakovič.