V protiteroristični akciji v Franciji prijeli peterico

Pariz, 2. maja - Francoska policija je danes v protiteroristični akciji prijela štiri moške in žensko ter zasegla več kosov orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP ob sklicevanju na neimenovane vire. Napetost in strah pred morebitnim terorističnim napadom je v Franciji pred nedeljskim drugim in odločilnim krogom predsedniških volitev še posebej visoka.