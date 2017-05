Evropske borze navzgor; dražja nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 2. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Vlagatelji so se s podaljšanega konca tedna vrnili dobro razpoloženi, zdaj pa bodo pozorni na zasedanje ameriške centralne banke in podatke z ameriškega trga dela, ki jih je pričakovati konec tedna. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je nekoliko znižal.