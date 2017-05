Pfizer v prvem četrtletju povečal dobiček in zmanjšal prihodke

New York, 2. maja - Ameriški farmacevtski velikan Pfizer je v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal dobiček in presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta, nekoliko pa razočaral s prihodki in njegove delnice so se sredi dneva pocenile za skoraj dva odstotka na 33,13 dolarja.