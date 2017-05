Ljubljana, 2. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta na primorski avtocesti med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je kilometer in pol dolg zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Kozina-Divača.