Zaev očita Gruevskemu, da želi doseči amnestijo

Skopje, 2. maja - Predsednik makedonskih opozicijskih socialdemokratov Zoran Zaev je dosedanjega premierja in predsednika vladne VMRO-DPMNE Nikolo Gruevskega, ki Makedonijo vodi že od leta 2006, obtožil, da blokira miren prenos oblasti, ker želi doseči amnestijo zanj in za posameznike iz njegovega najbližjega političnega in družinskega kroga.