Pirej, 2. maja - Real Madridu, Fenerbahčeju in CSKA Moskvi se je kot zadnji na zaključnem turnirju košarkarske evrolige pridružil Olympiacos. Grki so v odločilni peti tekmi četrtfinala premagali Efes Pilsen s 87:78. Polfinalna para sta tako Real Madrid - Fenerbahče in CSKA Moskva - Olympiacos.