Pogrešan je 54-letni Dušan Ljubec s Ptuja

Pogrešanega so nazadnje videli 21. aprila okoli 17. ure na Ulici 25. maja na Ptuju. Kot so danes sporočili s policije, je visok 170 centimetrov, suhe postave, svetle polti in sivo rjavih las. Ob izginotju je bil oblečen v hlače iz džinsa in modro jakno, pod jakno je imel modro belo črtasto majico, obut pa je bil v modre superge.