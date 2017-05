HRW: Sirske sile uporabile kemično orožje v štirih napadih

New York, 2. maja - Sirske vladne sile so uporabile živčni plin v napadu na uporniški kraj Kan Šejkun in še v treh nedavnih napadih, je v ponedeljek sporočila organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) ter opisala "jasen vzorec" uporabe kemičnega orožja, ki meji na zločin proti človečnosti.